نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يتصدر التريند بعد جراحة الأحبال الصوتية: 6 أيام راحة وراجع يغني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر الفنان مصطفى قمر مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد كشفه عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، مطمئنًا جمهوره بحالة من خفة الظل المعتادة عليه.

ونشر قمر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة من داخل غرفة العمليات، وعلق عليها قائلًا: «أنا بنزل البوست ده علشان العرايس ما يزعلوش... الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية، وحتِرتاحوا مني 6 أيام من غير كلام»، مشيرًا إلى أنه اضطر للاعتذار عن عدد من الحفلات والأفراح بسبب حالته الصحية.

من جانبه، طمأن حمادة قمر، شقيق الفنان، جمهور شقيقه مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة بعد العملية، لكنه مُلزم بعدم الكلام تمامًا لمدة 5 أيام، يعقبها أسبوع تعافي تدريجي يعتمد فيه على "الغناء الخفيف"، قائلًا: "كل اللي يجيبه ربنا كويس".

وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "صناعة مصرية"، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا، وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج بتول عرفة، وتم تصويرها في منطقة "المكس" بالإسكندرية، لتكون أولى كليباته التي يصورها في مسقط رأسه.