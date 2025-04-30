تفاصيل.. حفل أنغام في الأوبرا 16 مايو المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة.

موعد عرض حفل أنغام في الأوبرا

ومن المقرر اقامة الحفلة 16 مايو المقبل، وايضا ستغني أنغام باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

شروط حفل أنغام في الأوبرا

وضعت الشركة المنظمة لحفل أنغام شروط لحضور الحفل الغنائي، أبرزها: لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، كما يسمح بدخول الأطفال ابتداء من 12 عاما، ويجب حجز تذكرة كاملة له.

أسعار تذاكر حفل أنغام في الاوبرا

وقسمت الشركة المنظمة لحفل أنغام أسعار التذاكر لفئات، وتبدأ من مبلغ 8500 جنيه أما الثانية بمبلغ 7500، والثالثة 6500 جنيه، والرابعة 5000 جنيه.

آخر أعمال أنغام

وكان آخر أعمال أنغام طرحها لألبوم تيجي نسيب، تضمن 12 أغنية، وأغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك اية»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس، بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.