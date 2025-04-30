فيفي عبده حديث الجمهور: عيد ميلاد صاخب وتصريحات صادمة عن نهاية "شديدة" في "العتاولة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدّرت الفنانة فيفي عبده تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد احتفالها بعيد ميلادها بحضور نخبة من نجمات الفن، وتداول الجمهور مقاطع من الحفل إلى جانب تصريحات مثيرة لها حول نهاية دورها في مسلسل "العتاولة 2".

وشهد الحفل أجواء مبهجة شاركتها مع جمهورها الإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها، وظهر فيها عدد من النجمات منهن يسرا، لبلبة، صفية العمري، منال سلامة، ودنيا عبد العزيز.

وفي سياق آخر، خطفت فيفي عبده الأنظار بتصريحاتها خلال لقائها مع فريق عمل "العتاولة" في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أبدت انزعاجها من نهاية شخصيتها "شديدة" التي انتهت بالموت قائلة: "موتوني ليه؟ أنا زعلانة... المشهد جالي على الهواء، وفوجئت إني هموت مع ابني، قلبي كان هيقف من الخوف".

وأضافت فيفي، أنها سبق وقدمت مشهدًا مشابهًا في مسلسل "الحقيقة والسراب" وترك بصمة قوية لدى الجمهور، لكنها شعرت بالخوف من إعادة التجربة رغم اختلاف السياق.

يُذكر أن مسلسل "العتاولة 2" عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، وزينة، إلى جانب فيفي عبده، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وعُرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة "شاهد".