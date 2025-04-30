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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة لقاء الخميسي قلوب وانظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بصور من احدث ظهور لها.

لقاء الخميسي تخطف الأنظار بفستان أسود

وشاركت لقاء الخميسي صورة جديدة من أحدث ظهور بإطلالة ناعمة مرتدية فستان قصير باللون الاسود، وظهرت بشكل طبيعي دون وضع مكياج.

احدث اعمال لقاء الخميسي

ومن ناحية اخري إنضمت الفنانة لقاء الخميسي إلى فريق عمل مسرحية "الملك وأنا" وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وإخراج محسن رزق والتي من المقرر عرضها قريبا على خشبة مسرح البالون.

قصة مسرحية "الملك وأنا"

وتدور قصة "الملك وأنا" مسرحية كوميدية إستعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

اخر اعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي عرض سنة 2021، وهو من نوعية أعمال ال 40 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حيث يفقد رب الأسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع ابنائه وهم في سن المراهقة.

وايضا شاركت في مسلسل زي القمر في حدوتة حتة من القمر، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها وحمة في وجهها، ويكشف العمل ما تتعرض له من مضايقات وتنمر من قبل المحيطين بها، ويشارك في بطولة الحدوتة بجانب لقاء الخميسي كل من عايدة رياض، ومحمد العمروسي وجيلان علاء، والحدوتة من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.