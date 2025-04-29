"ياللي مروح".. لطيفة تطرح أحدث أغانيها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة لطيفة منذ بضع ساعات عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب "ياللّي مروّح".

لطيفة تطرح أحدث أغانيها

ونشرت لطيفة مقطعًا من الكليب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "شوفوا كليب أغنيتي الجديدة ياللي مروح كامل على قناتي الرسمية على يوتيوب".

تفاصيل أغنية "ياللي مروح"

وجاءت أغنية "ياللّي مروّح" من كلمات ياسين حمزاوي، ألحان أمين القلسي، ميكس وماستر ياسر أنور، والكليب من إخراج فارس لفيف.

كلمات أغنية "ياللي مروح"

"ياللّي مروّح

سلّم ع اللي مشى ما روّح

قلّو يروّح

وحداني في الغربة ملوّح

يا اللّي ماشي

سلّم ع اللّي مشى ماجاشي

ما نبراشي

من بعدو ها القلب يطوّح

اخر اعمال لطيفة

وكان اخر اعمال لطيفة هو طرحها ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعًا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فى تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي، وتجاوز ألبوم لطيفة 25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدر التريند خلال الفترة الماضية عبر كل منصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.