كارولين عزمي تخطف قلوب متابعيها بفستانها الأبيض

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة كارولين عزمي، قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع “انستجرام”.

أحدث ظهور لـ كارولين عزمي

وشاركت كارولين عزمي صور جديدة لها وظهرت بإطلالة جذابة مرتديه فستان باللون الابيض بتصميم بسيط.

كارولين عزمي تتحدث عن قصة حب سامة دمرت حياتها

سبق، استعادت الفنانة كارولين عزمي أثناء استضافتها في برنامج "MIRROR"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، ذكريات أول قصة حب في حياتها التي وصفتها بالمؤلمة، وذلك بعد أن قرر حبيبها تركها فجأة دون أي سبب، ليتسبب هذا الفراق في مرورها بأزمة نفسية رهيبة.

وقالت كارولين: "عشت قصة حب كبيرة مع أحد الأشخاص، ولكن لم يحدث توافق بيننا رغم أن علاقتنا استمرت لسنوات،ن وحينما قرر إنهاء العلاقة شعرت بكسرة قلبي، وأتذكر أنني سألت ربنا: "ليه يا رب حطيت حبه في قلبي؟، تولد بداخلي شعور بعدم الرضا وكنت أكره نفسي ولا أريد أن أقابل أحد، وكنت بنام لمدة ٢١ ساعة كل يوم للهروب من الواقع، كما أن وزني زاد بشكل ملحوظ، وعلاقتي بأهلي توترت إلى حد كبير، حيث كنت تائهة بشكل لم أتخيل نفسي فيه.

اخر اعمال كارولين عزمي

وكان اخر اعمال كارولين عزمي هو مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داود، مراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان، شاركت في مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما.