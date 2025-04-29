بالصور.. شيري عادل تخطف قلوب متابعيها من أمام البحر

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة شيري عادل قلوب متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، مجموعه من الصور في أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ شيري عادل

ونشرت شيري عادل، صور جديدة لها مستمتعة بأجواء الصيف من أمام البحر في الإسكندرية، مرتديه فستان صيفي ذو حمالات أبيض اللون.

شيري عادل في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ومن جانبه، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن انضمام الفنانة شيري عادل إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وتضم لجنة التحكيم التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصرالله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.

اخر اعمال شيري عادل

وكان اخر اعمال شيري عادل هو مسلسل "الوصفة السحرية" مجموعة من النجوم، منهم: شيري عادل، وبسمة داود، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وكارولين عزمي، وهيدي كرم، ولقاء سويدان، وسلوى محمد علي، ووليد عبد الغني، ورانيا منصور، ومحمد أبو داود، وعماد رشاد، وسلوى عثمان.

كما شاركت في فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وايضا مسلسل «جروب الدفعة» مع عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، ماركو إدوارد أسامة الهادي، محمد عادل، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت، والعمل من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف هاني سرحان، وأشرف على كتابة السيناريو باسم شرف