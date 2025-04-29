شخصيات كرتونيه وألعاب.. يوسف عثمان يخطف الانظار في أحدث ظهور

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أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان يوسف عثمان، انظار متابعيه وجمهوره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما شارك مجموعه من الصور في أحدث ظهور له.

يوسف عثمان يخطف الانظار في أحدث ظهور

وشارك يوسف عثمان صورا من الرحلة التي قام بها مؤخرا إلى مدينة الترفيه الشهيرة "ديزني" في الولايات المتحدة الأمريكية.

يوسف عثمان في عالم ديزني

وظهر يوسف عثمان في الصور مع شخصيات عالم "ديزني" الشهيرة ومنها ميكي وميني ماوس ودونالد دك، وشخصيات فيلم "الأسد الملك"، وفيلم "حرب النجوم"، و"قراصنة الكاريبي"، إلى جانب أبرز معالم مدينة ديزني.

اخر اعمال يوسف عثمان

وكان اخر اعمال يوسف عثمان هو مسلسل" قهوة المحطة "الذي عرض له في شهر رمضان الماضي، ودارات احداثه عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيًا وراء حلم الشهرة الذي يشغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية، ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل، لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

أبطال مسلسل "قهوة المحطة"

ومسلسل "قهوة المحطة" من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير.