نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مي الغيطي تستمتع بشهر العسل في فينيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي الغيطي، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من شهر العسل.

احدث ظهور لـ مي الغيطي

وشاركت الغيطي صورًا من شهر العسل الذي تقضيه برفقة زوجها في مدينة فينيسيا الإيطالية الساحرة.

مي الغيطي تستمتع بشهر العسل في فينيسيا

وعلقت مي على الصور التي نشرتها بعبارة مقتضبة تعبر عن سعادتها بهذه الرحلة الرومانسية، قائلة: "فينيسيا! إلى محطتنا التالية".

الجمهور يتفاعل مع صور شهر عسل مي الغيطي في فينيسيا

وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي الفنانة، الذين عبروا عن إعجابهم باللقطات الجميلة وتمنوا لها ولزوجها قضاء شهر عسل سعيد وحياة زوجية هانئة.

حفل زفاف مي الغيطي

وسبق، واحتفلت مي الغيطي بزفافها في حفل حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وقد لفتت الأنظار بإطلالتين مختلفتين؛ الأولى بفستان أبيض أنيق بتصميم بسيط، والثانية بفستان أبيض قصير نسقته مع حذاء رياضي عصري.

نبذة عن زوج مي الغيطي

يعمل أندرياس براون طبيبًا، ولم تكن تربطه أي علاقة سابقة بالوسط الفني، جمعت أندرياس براون مع مي الغيطي، صداقة قوية، استمرت عدة سنوات، بدأت بتواجد مي لتصوير فيلمها “due dating” بالخارج، وتعرفا على بعضهما البعض.

اخر اعمال مي الغيطي

وكان اخر اعمال مي الغيطي هو مسلسل "الكابتن"، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2025، والعمل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب.