الخميس.. صناع مسلسل أشغال شقة جدا ضيوف يحدث في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي شريف عامر في حلقة مميزة من برنامجة "يحدث في مصر" علي أبطال قناة mbc مصر مسلسل “أشغال شقة جدا” الذي عرض فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا ضيوف يحدث في مصر

ومن المقرر ان تعرض حلقة أبطال مسلسل “أشغال شقة جدًا” يوم الخميس القادم علي قناة mbc مصر، ليتحدثوا عن الكواليس وردود فعل الجمهور.

ابطال مسلسل “أشغال شقة جدًا”

يضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” بطولة كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.

قصة مسلسل “أشغال شقة جدًا”

ومسلسل أشغال شقة جدًا، يأتي في استكمال لأحداث الجزء الأول من العمل، وهو من نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، ويدور حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان اخر اعمال هشام ماجد هو فيلم بضع ساعات في يوم ما، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم منهم مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، مايان السيد، خالد أنور، حنان سليمان، وعبير منير، والفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم بضع ساعات في يوم ما، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق صدرت في عام 2012، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في عدد من الساعات في يوم واحد.