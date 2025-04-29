"رمادونا".. محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، عن موعد نزول أغنيته الجديدة.

محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه

ونشر رمضان جزء من الأغنية وعلق عليه: “اغنية رمادونا بكرا الاربع الساعة ٤ بتوقيت مصر ”.

احدث اعمال محمد رمضان

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أعماله السينمائية "أسد"، في موسم عيد الأضحى 2025، ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان برنامج مدفع رمضان هو آخر أعمال محمد رمضان، وهو برنامج تلفزيوني عرض في رمضان 2025، وكان أول تجربة لرمضان في التقديم، واعتمدت فكرة البرنامج على مساعدة المصريين وإسعادهم، فكان شعار البرنامج "فرحة المصريين".

وايضا طرح محمد رمضان اغنيه "هتجيلي" مستعينا بشخصية "ناصر الدسوقي"، وجاءت كلماتها كالتالي:" شوفتيني كتير وأنا حنين، تعالي شوفيني وأنا بقسى، شوفتيني عليكي بتجنن، تعالي شوفيني وأنا بنسى، ماشوفتيش مني غير معلش، ما شوفتيش مني قلبة وش، أنا فرصة ماتتفوش، وضاعت وأنتي مش حاسه، هتجيلي هتلفي وهتجيلي، بدموع هتحنيلي وأشوفك مش قادرة تبصيلي".

كما شارك في مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.