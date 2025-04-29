كليب "فستانك الأبيض" من زفاف ليلى زاهر وهشام جمال يتصدر التريند عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر كليب أغنية "فستانك الأبيض" للفنان حسين الجسمي من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال تريند "يوتيوب" وذلك بعد طرحه وذلك بعد طرحه بأيام قليلة وقد جاء الفيديو يحمل مقاطع من حفل الزفاف، موقع وتعد أغنية "فستانك الأبيض" هي إهداء من هشام جمال إلى ليلي زاهر احتفالًا بزفافهم وجاءت الأغنية تحمل اسم "ليلي".

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق الفيديو نسب مشاهدات عالية حيث أنه يقترب من ال 6 مليون مشاهدة ويحتل التريند الأول، وأغنية "فستانك الأبيض" هي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.



من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

هشام جمال يكشف تفاصيل أغنية فستانك الأبيض لـ حسين الجسمي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح هشام جمال الأغنية كفيديو كليب من حفل الزفاف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'انستجرام" وذلك عبر صفحته الرسمية حيث نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "أولا احنا بجد مش لاقيين كلام يوصف احساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا، وفيه ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم.. لكن أنا عايز أبدأ بأغنية (فستانك الأبيض) اللي بدأنا بيها الفرح"

: "الحقيقة اني كنت ملحن الاغنيه دي مفاجأه ل ليلى فعلا وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وافاجيء ليلى بيها في الفرح..لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي انا كمان مفاجاه وكلم مادي صاحبي واخويا وموزع الاغنيه من ورايا وعملولي هما مفاجأه في يوم تسجيل الاغنيه ولقيت الاغنية متسجله بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانيه عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا".وأضاف هشام جمال: "شكرا ليك بجد على احلى هديه لليلى وليا، شكرا للشاعر المحترف واخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي..اخويا اللي تعبته معايا جدا مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، واخيرا شكرا لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمه دي".

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال



كلمات أغنية "فستانك الأبيض" لـ حسين الجسمي

خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".

تفاصيل حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

أقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء في موقع أثري فريد من نوعه، عند هرم سقارة، حيث تحولت المنطقة إلى لوحة فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، فازدانت الأجواء بعناصر ديكورية مستوحاة من الطابع الفرعوني، وتمت إنارة الهرم باللون الأحمر ليتناغم مع الاحتفال، ما أضفى سحرًا بصريًا استثنائيًا على المناسبة.

