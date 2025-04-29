نقابة الموسيقيين تتحرك بحزم.. تحقيقات تطال البحراوي ورسالة غامضة لبيكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - في خطوة تعكس موقفًا صارمًا من نقابة المهن الموسيقية، خضع المطرب رضا البحراوي لتحقيق رسمي على خلفية اتهامه بتقديم أغنية تضمنت إساءة لمؤسسات الدولة خلال إحدى حفلاته.

وقبيل دخوله لمقر النقابة، فاجأ البحراوي الجميع بتصريح مقتضب وجهه لمؤدي المهرجانات حمو بيكا قائلاً:

"ربنا يهديك يا بيكا".

التحقيق جاء بعد أن طالب بيكا، عبر فيديو نشره على فيسبوك، بمحاسبة البحراوي لترديده نفس الكلمات المسيئة التي جرى التحقيق معه بسببها.

وأكدت النقابة أن لا تفرقة في المعاملة، وأن جميع الفنانين سواسية أمام القانون النقابي، سواء كانوا من نجوم الطرب أو المهرجانات.

يُذكر أن النقابة كانت قد أصدرت مؤخراً قراراً بإيقاف بيكا ومنعه مؤقتاً من الغناء لحين انتهاء التحقيقات، مشددة على أنها تدعم الفنانين الملتزمين، لكنها لن تتهاون مع من يتجاوز حدود الأدب أو يسيء للوطن.