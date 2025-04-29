حسام حبيب يُطلق ألبوم صيفي بمشاركة المواهب الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - قام الفنان حسام حبيب بإنهاء المرحلة الأولى من مسابقة اكتشاف المواهب، التي كان بدء قي أطلقها بالتزامن مع تحضيرات ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف عام 2025، وتحدث في حساباته الرسمية عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي حدث في الالبوم.

أعلن أن الجمهور سيختار الفائزين من خلال البث مباشر على منصة "التيك توك" حيث أنه سيُعرض فيه أفضل الأعمال المشاركة.

الألبوم يتضمن 10 أغنيات تُطرح تدريجيًا خلال الصيف، في عودة قوية لحبيب، الذي دعا أيضًا المؤلفين والملحنين والموزعين لتقديم أعمالهم الأصلية.

كما كشف عن تعاونه مع المخرج طارق العريان لغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" وسط تفاعل واسع من الجمهور مع مبادرته الداعمة للمواهب الشابة.