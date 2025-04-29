اتفاقية مرتقبة بين الصحفيين والممثلين.. هاني رمزي ينتقد فوضى التغطيات الجنائزية: ”هواتف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - في خطوة تحمل طابعًا فنيًا وإعلاميًا مشتركًا، تستعد نقابة الصحفيين لعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة، داخل القاعة المستديرة بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون جديد يجمعها بـ نقابة المهن التمثيلية.

ويشهد المؤتمر حضور كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، في إطار تعزيز التعاون بين الإعلام والفن على أسس مهنية وأخلاقية.

وتزامنًا مع هذا الحدث، فجّر النجم هاني رمزي تصريحات نارية حول الفوضى المتزايدة في تغطيات الجنازات، مشيرًا إلى أن أغلب الانتهاكات التي تُرتكب في مثل هذه اللحظات الإنسانية لا تصدر عن صحفيين معتمدين، بل من أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، يفتقرون لأدنى قواعد الذوق أو المهنية.

وأكد رمزي أن أعضاء نقابة الصحفيين الحقيقيين يملكون الوعي الكافي لاحترام مشاعر أهل الفقيد، ويدركون أن الكاميرا ليست مجرد أداة نقل، بل مسؤولية أخلاقية، لافتًا إلى مشهد مزعج رصده خلال جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، حين لاحظ مجموعة من الأطفال يطاردون اللقطات بكاميرات هواتفهم، غير مبالين بقدسية اللحظة أو ألم أهل الراحل.

وشدد رمزي على أهمية معرفة الجهة التي تقف خلف كل عدسة، وعلى ضرورة التفرقة بين المؤسسات الإعلامية التي تلتزم بميثاق شرف صحفي، وبين من يبحث فقط عن "الترند" على حساب الوجع الإنساني.