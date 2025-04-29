أصوات تحت المجهر.. كيف تواجه نقابة الموسيقيين تجاوزات مطربي المهرجانات؟ دور عصام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - في مشهد متكرر من التوتر بين نقابة المهن الموسيقية وبعض مطربي المهرجانات، برز اسم عصام صاصا مؤخرًا بعد استدعائه للتحقيق بسبب كلمات غير لائقة في أغنيته "محكمة ودخلنا على المفرمة".

النقابة اكتفت بتحذير شفهي، مع وعد بإجراءات أكثر صرامة حال التكرار.

والأمر لم يتوقف عند صاصا، بل امتد إلى قرار بإيقاف حمو بيكا عن الغناء وتحويله للتحقيق، في خطوة تؤكد أن النقابة تتعامل بجدية مع كل ما يمس الذوق العام أو يسيء لمؤسسات الدولة، وهو ما واجه بسببه أيضًا المطرب رضا البحراوي استدعاءً مماثلًا للتحقيق.

كما كشف صاصا أن فترة حبسه كانت كلها مشاعر انكسار وقهرة، كما كشف أن أزمته كشفت خذلان و حقيقة كل الذين حوله قائلًا:

"الغربال كان فاضي"

هذه التحركات من النقابة تعكس توجهًا واضحًا لإعادة الانضباط للساحة الغنائية، والتأكيد على أن الفن ليس مساحة مفتوحة دون ضوابط، بل رسالة ترتبط باحترام المجتمع والمؤسسات.