”نادي السينما الأفريقية” يعود بعرض فيلم من مدغشقر حائز على جائزة دولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - يستأنف نادي السينما الأفريقية نشاطه مجددًا مساء السبت المقبل، 3 مايو، في تمام السابعة مساءً، بسينما الهناجر، وذلك بعرض الفيلم الروائي "ديسكو أفريقيا.. قصة مدغشقر" للمخرج لوك رزاناجاونا، والذي نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة خلال الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

تدور أحداث الفيلم حول كوامي، شاب عشريني يعمل في مناجم الياقوت غير القانونية، ويعود بشكل مفاجئ إلى قريته ليواجه واقعًا مأزومًا بالفساد والصراعات الاجتماعية، مما يدفعه لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مجرى حياته، مدة الفيلم 81 دقيقة، ويُعد أول تجربة روائية طويلة للمخرج.

ويُقام نادي السينما الأفريقية في السبت الأول من كل شهر، بتنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بهدف دعم سينما القارة والتعريف بأبرز إنتاجاتها الحديثة.

المخرج لوك رزاناجاونا، المولود عام 1985 في مدغشقر، يعد أحد الأسماء الصاعدة في السينما الأفريقية، تخرج من المدرسة العليا للفنون البصرية في مراكش عام 2011، وشارك بأفلامه القصيرة في مهرجانات دولية، كما تلقى دعوات لورش تطوير سيناريوهات في مهرجانات مرموقة مثل برلين وكان وروتردام، ويحظى حاليًا بدعم من المركز الوطني للسينما والمعهد الفرنسي في تطوير مشاريعه السينمائية.