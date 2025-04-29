حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - تستضيف نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا في تمام السادسة مساءً، داخل قاعة أمين الرافعي بالمقر الرئيسي للنقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة تجمع بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، بحضور النقيب خالد البلشي والدكتور أشرف زكي.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت يشهد جدلًا متصاعدًا حول تغطية الصحفيين للجنازات والفعاليات الفنية الخاصة، حيث طالبت جهات فنية ومهنية بوضع أطر واضحة تحكم تغطية مثل هذه المناسبات، بما يراعي مشاعر أسر الراحلين ويحفظ في الوقت نفسه حق الصحافة المهنية في التوثيق والنقل.

الفنانة بشرى علّقت على هذه الأزمة بقولها إنها ترفض المنع المطلق لكنها أيضًا ضد الفوضى، مشددة على أهمية إيجاد حلول متوازنة تحترم الخصوصية ولا تمنع المعلومة، منتقدة دور مواقع التواصل في خلق حالة من الفوضى التي تضر بجميع الأطراف.

في السياق نفسه، كشف الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، أن هناك تحركات مشتركة مع نقابة الصحفيين لتقنين التغطية الإعلامية للجنازات وقصرها على الصحفيين المعتمدين ممن يحملون تصاريح خاصة، بما يضمن احترام المهنة وظروف الحدث.