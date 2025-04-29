لغز الهرم الأكبر.. هل يخفي قبر المسيح وتابوت العهد؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - في مفاجأة أحدثت جدلاً واسعًا، كشف عالم الأنثروبولوجيا البريطاني د. بول وارنر عن نظرية مثيرة تزعم أن الهرم الأكبر في الجيزة يُخفي بداخله قبر السيد المسيح وتابوت العهد المقدّس.

ووفقًا لبحثه المستند إلى نصوص دينية من الإسلام واليهودية والمسيحية، فإن حجرة سرّية خلف حاجز حجري في الممر الجنوبي للهرم تحتوي على تلك الآثار التي قد تعيد رسم خريطة التاريخ الديني بالكامل.

وارنر لم يكتف بالتنظير، بل التقى بمسؤولين مصريين وسلّمهم بيانات بحثه، ما دفع السلطات للسماح بفحص داخلي للهرم باستخدام تقنية جسّ إشعاعي متطورة، ضمن فريق دولي يضم علماء من فرنسا وكندا واليابان.

كما عارض نظريته عالم الآثار المصري زاهي حواس، وذلك أدي إلى نقاشات علمية آثارية واسعة.

في واحدة من أطرف استنتاجاته، يرى وارنر أن الجبال المقدسة المذكورة في الكتب السماوية ليست سوى رموز تشير إلى الهرم الأكبر نفسه، معتبرًا إياه "مهد الوحي" المشترك للأديان الثلاثة.

ولا يزال مصير هذه النظرية معلّقًا بين الرفض الأكاديمي والدعم البحثي، بينما يظل الهرم الأكبر صامتًا، يحرس أسراره في قلب الصحراء منذ آلاف السنين.