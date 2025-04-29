عائلة شيلبي تعود من جديد.. عودة مسلسل بيكي بلايندرز Peaky Blinders بموسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - بعد توقف دام ثلاث سنوات، يستعد مسلسل "Peaky Blinders" للانطلاق من جديد، وهذه المرة بأحداث تدور في زمن مختلف كليًا، حيث ستنتقل القصة إلى حقبة الخمسينيات، وفقًا لما أعلنه مؤلف العمل ستيفن نايت.

رغم أن الموسم السادس كان من المفترض أن يكون نهاية السلسلة، إلا أن الحنين لعالم "بيكي بلايندرز" دفع نايت لإعادة إحياء السرد، مؤكّدًا أن القصة لم تُروَ بالكامل بعد، وذكرت مصادر إعلامية أن شبكة BBC أعطت موافقتها الرسمية لإنتاج الجزء الجديد.

الموسم القادم لن يكون مجرد استمرار، بل سيحمل تغييرات كبيرة في الأحداث والشخصيات، وسط تطورات سياسية واجتماعية جديدة، ويأتي هذا بالتوازي مع اقتراب عرض الفيلم المشتق من السلسلة، والذي انتهى تصويره أواخر العام الماضي.

المسلسل يضم النجم كيليان مورفي مجددًا في دور "تومي شيلبي"، ويشاركه البطولة عدد من النجوم الجدد، ومن المقرر عرضه على منصة نتفليكس قريبًا.

ستيفن نايت عبّر عن سعادته بمواصلة هذا المشروع، مؤكدًا أن الشغف الجماهيري بالمسلسل كان الدافع الأكبر للعودة.