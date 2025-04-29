هند السباعي: الأفلام تغير الواقع وعملي مع يسري نصر الله علامة فارقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - أكدت ناهد السباعي من خلال مشاركتها في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على ساعدتها للمشاركة في التأكيد على دور المرأة في الأفلام.

كما نوهت عن كون الأدوار التي قامت بها، تجعلها فخورة للغاية بالمشاركة فيها، وأنها تحب هذه الأعمال، مثل يوم للستات، بالإضافة إلى مشاركتها ليسري نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكري، كل هذا يشكل لها علامة فارقة قي حياتها.

ذكرت السباعي أنها تابعت الدراما التليفزيونية في رمضان ٢٠٢٥، والأعمال التي لمست قلبها هي: لام شمسية، ٨٠ باكو، ولاد الشمس.

كما صرحت بكون السينما لها تأثير كبير على المجتمع، فمثلًا فيلم جعلتني مجرمًا غير من القوانين في المجتمع.