خيري رمضان: بسمة بوسيل هي من صنعت "الترند".. وكنت أدافع عن حق الأبناء في احترام الأب

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الإعلامي خيري رمضان عن سبب هجومه على بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني وذلك من خلال برنامج "منا وفينا" من تقديم هبة حيدري عبر قناة "المشهد.

وقال الإعلامي خيري رمضان إن هجومه على بسمة بوسيل لم يكن بدافع "ركوب الترند"، موضحًا: "أنا فكرت في حاجة واحدة بس، الرسالة، لما زوجة تطلع تتكلم عن زوجها، أبو أولادها، والكلام رأيت فيه اللا منطق".

وأضاف: "أنا قضيتي مش تامر حسني خالص، أنا قضيتي كل زوجة ممكن تشوفني وتختلف مع زوجها وده بيحصل كتير، تراعي إن العلاقة لما تنتهي باحترام، يبقى هي انتهت، وإن من تتحدثين عنه هو أبو أولادك، وأبو الأولاد بيجرح الأولاد".

وأشار إلى أن من صنع الجدل كانت بسمة بوسيل نفسها، قائلًا: "كنتي بتدوري أنتِ على الترند مش أنا، أنتي اللي صنعتي التريند، وده بيُثري قيمة غير محترمة في المجتمع".

وتابع رمضان: "أنا قلت إنها قدمت الحلقة بشكل رائع وكانت مجهزة تمامًا، لكن اعترضت على المضمون، واعتراضي لا يقلل من شخصها، أنا مليش علاقة بشخصها، بس لما حد يعيش مع حد أكتر من 10 سنين وييجي النهاردة يقول أنا من أول يوم بتعذب، يبقى عنده خلل، وهي المسؤولة".

وتطرق الإعلامي إلى علاقته بتامر حسني، مؤكدًا أنه لا تربطهما صداقة: "أنا لم أرَ تامر حسني منذ سنوات، بشوفه أحيانًا في فرح، وآخر لقاء عملته معاه كان من أكتر من 8 سنين، ولا تجمعنا صداقة، بحبه على المستوى الإنساني وبعرف والدته، لكن مش أصدقاء خالص، ولم يكلمني ولم أكلمه.

وأكد أنه لم يكن يدافع عن تامر، وإنما عن قيمة، قائلًا: "أنا ماكنتش بفكر في تامر، أنا كنت بدافع عن مبدأ العلاقة الزوجية وحق الأولاد في حياة كريمة، دول بيروحوا المدرسة ولما حد من زمايلهم يقولهم هو باباك كان وحش أوي كده؟".

وانتقد رمضان تناقض بسمة بوسيل في حديثها عن علاقتها بتامر، مضيفًا: "بسمة مدتنيش أمارة إنها تشترط بعد 5 سنين من الانفصال، وقبلها بوقت قليل كانت بتقول إننا راجعين لبعض، وفجأة تقول إن من أول يوم علاقة مدمرة وكل يوم بتبكي وفكرت في الانتحار، مين الإنسان اللي يتحمل كل ده؟ يبقى عندها خلل".

واختتم حديثه: "قعدتي سنين منفصلة، افتكرتي دلوقتي بس العذاب؟ بعد ما ولادك كبروا؟ افتكرتي إنك تطلي على الناس وهم يشوفوكي وأنتي عندك أولاد من هذا الرجل؟ أنا شفتها إنها بتحاول العودة للأضواء، مقدرش أدخل في نيتها إذا كانت عايزة تنتقم منه ولا تستغله".

جدير بالذكر أن بسمة بوسيل أثارت جدلا واسعا بتصريحاتها عن فترة زواجها من تامر حسني في إحدى البرامج مما جعلهم حديث السوشيال ميديا.