وسط فرحة الجماهير: رامي جمال يحيي حفل غنائي في نادي سيتي كلوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:32 مساءً - يترقب نادي سيتي كلوب في الأقصر حاليًا لتنظيم حفل غنائي مميز يقوم بإحيائه الفنان رامي جمال يوم الجمعة بتاريخ 2 مايو القادم.

ومن المقرر أن يقام الحفل برعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، وشركة سيتي كلوب لإدارة الهيئات الرياضية، ومن المرتقب أن يكون الحدث مجاني لكافة أعضاء أندية سيتي كلوب في كافة المحافظات.

وقبل أن يبدأ الحفل، سيتم إقامة عدة فعاليات ترفيهية لجميع أعضاء النادي، وتضم ألعاب ومسابقات وعروض، وحفل توزيع هدايا لكل المشاركين الفائزين والأطفال، ويأتي هذا ضمن خطة النادي لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة لجميع الأعضاء.

الهدف من الشركة المنظمة هو تنظيم الحفلات المماثلة بكافة فروع الأندية على صعيد الجمهورية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة جميع الحضور، ويشارك فندق جولي فيل في رعاية ذلك الحدث.

الجدير بالذكر أن حفلات سيتي كلوب السابقة شهدت حضور نخبة من نجوم الغناء مثل أحمد سعد، روبي، حكيم، محمد حماقي، مصطفى حجاج، وغيرهم، في أندية متعددة منها طنطا، بنها، كفر الشيخ، والعبور.