نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف مدكور يُشيد بمسلسل ولاد الشمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الإعلامي شريف مدكور بمسلسل ولاد الشمس مؤكدًا أن الحلقة الأخيرة قدمت رسالة قوية جدًا.



وقال من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مسلسل ولاد الشمس حلو قوى، والحلقة الأخيرة عجبتنى بشكل خاص بسبب اللقاء مع الشباب اللى زى الفل، الذين تربوا فى دور أيتام.. لو أى حد منهم شاف كلامى، عاوز أقول له: أنتم متربين أحسن من ناس كثيرة اتربت مع أهاليهم، ثقتكم فى أنفسكم وإعلانكم عن تربيتكم فى دور أيتام شىء كبير قوى ويستحق التحية".



أبطال وصناع مسلسل "ولاد الشمس"

مسلسل ولاد الشمس يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



أحداث ولاد الشمس



وتدور أحداث مسلسل "ولاد الشمس" فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.



تصريحات أحمد مالك

قال الفنان أحمد مالك إن فكرة مسلسل "ولاد الشمس" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني 2025، كانت في الأصل لديه، حيث كانت بمثابة البذرة الأولى للمشروع، قبل أن يقوم الكاتب والسيناريست مهاب طارق بتحويلها إلى قصة متكاملة، تتضمن خطوطًا درامية وشخصيات متنوعة.

أوضح "مالك" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، أن الفكرة استلهمها من الشارع، حيث يرى الفنان دائمًا ما يدور حوله، ويشعر برغبة في تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع من خلال عمل فني يتفاعل معه الجمهور ويشعر به. وأضاف أن للمجتمع ومؤسساته دورًا في مساعدة الأفراد وتوعيتهم، وكذلك للفن رسالة هامة في التوعية ودعم القضايا الإنسانية، وهو ما دفعه لاختيار موضوع المسلسل.



كما أشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، درس التمثيل، ما ساهم في تغيير نظرته إلى الفن وتطوير أدواته. ووجه نصيحة للشباب بضرورة الإيمان بأفكارهم والسعي لتحقيقها بالمثابرة والإصرار. كما أعرب عن امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وثقت في فكرته وساندته هو وطه دسوقي، ومنحتهما الفرصة كمبدعين شباب. مؤكدًا على أهمية تعاونه مع "دسوقي"، قائلًا: "أنا من غير طه في المشروع ده، والمصحف ولا حاجة".