ناهد السباعي من الإسكندرية القصير: فيلم يوم للستات الأقرب لي وعملي مع يسري نصر الله علامة فارقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة ناهد السباعي ضمن حلقة نقاشية عن دور المرأة في الفن ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن الأدوار التي تبرز شكل المرأة في المجتمع فائدة: "كل دور قدمته به جانب من شخصيتي وهناك أدوار أفضلها عن غيرها،وبالتأكيد أتعلم من كل تجربة،مثلا فيلم "يوم للستات" كان قريب مني،وايضًا مسلسل "منورة بأهلها"،ومعظم أعمالي مع المخرج يسري نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكري أحبهم كثيرا.

وعن الأعمال التي أثرت بها مؤخرا قالت: "مثلا فيلم "الهوى سلطان "من أحب الأعمال التي شاهدتها ولمستني ومسلسلات مثل "٨٠ باكو " و"لام شمسية "و "أولاد الشمس ".



واكدت:"حريصة أن تكون أدواري مختلفة وأرى نفسي محظوظة لأني تعاونت مع ممثلين وصناع كنت أتمنى العمل معهم،وفي بدايتي أدواري كانت محصورة في الفتاة الشعبية ".



وبسؤالها عن هل الفن يغير في المجتمع قالت:"بالتأكيد الفن يغير في المجتمع والدليل فيلم جعلوني مجرما الذي غير القانون،هناك أعمال كثيرة تؤثر وتغير المجتمع".

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، باشون للإنتاج الفني.