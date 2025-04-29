نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الابتعاد عن الاستثمار التقليدي.. إياد نصار يبدأ رحلة الإنتاج السينمائي بفيلم "من أيام الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جديدة على طريق مشواره الفني، كشف الفنان إياد نصار عن الدوافع الحقيقية وراء قراره خوض تجربة الإنتاج السينمائي، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مرتبطًا فقط بالطموح المهني، بل برغبة شخصية عميقة في الحفاظ على توازنه النفسي مع مرور الزمن وتغير معايير الشهرة والأضواء.

الابتعاد عن الاستثمار التقليدي

تحدث إياد نصار خلال لقائه ببرنامج "كلام نواعم" عن توجهه نحو الإنتاج، مشيرًا إلى أنه قرر الابتعاد عن الاستثمار التقليدي الذي اعتاد عليه أفراد عائلته مثل شراء العقارات.

قال نصار: "كنت أبحث عن شيء يحافظ على استقراري الداخلي، لأنني كممثل أدركت أن الأضواء قد تبتعد عني في لحظة ما، فكنت أفكر: هل أختفي فجأة وأعود؟ أم أجد مكانًا أواصل فيه شغفي؟"

لقاء قديم مع فريد شوقي غيّر مجرى تفكيره

أوضح نصار أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في رسم ملامح خطوته المقبلة، حين شاهد لقاءً قديمًا للفنان الكبير فريد شوقي يتحدث فيه عن استثماره في مجال التمثيل والإنتاج الفني.

وأضاف نصار: "حينها أدركت أن الاستثمار في المجال الذي أنتمي إليه منطقي وطبيعي. الملك فريد شوقي كمنتج قدم أعمالًا عظيمة، فشعرت أنها رسالة موجهة لي حينها تيقنت أن مستقبلي ليس في الإخراج بل في الإنتاج السينمائي."

فيلم "من أيام الجيزة".. أولى تجاربه الإنتاجية

بدأ إياد نصار أولى خطواته الإنتاجية من خلال فيلم "من أيام الجيزة"، الذي يجمعه بنخبة من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي، آية سماحة، ميمي جمال، ومحمد ممدوح، الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، ومن إخراج مرقس عادل.



ويعد هذا العمل بمثابة انطلاقة جديدة لنصار ليس فقط كممثل بل كمنتج يسعى لتقديم أعمال تحمل قيمة فنية وجماهيرية.

حضور قوي في دراما رمضان 2025

لم يقتصر تألق إياد نصار هذا العام على السينما فحسب، بل سجل حضورًا بارزًا في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي تألف من 15 حلقة وعُرض في النصف الثاني من رمضان.

شاركه البطولة عدد من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ومحمد علي رزق، مع ظهور خاص للنجوم دياب وأحمد فهيم.



المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج كل من هاني خليفة ومحمد علي.

تجسيد شخصية تاريخية في مسلسل "معاوية"

إلى جانب أعماله الأخرى، تألق نصار أيضًا في مسلسل "معاوية"، حيث جسد شخصية الإمام علي بن أبي طالب. المسلسل كتبه الصحفي خالد صلاح وأخرجه بدايةً طارق العريان قبل أن يكمل المهمة المخرج أحمد مدحت.

شارك في العمل نخبة من نجوم العالم العربي، منهم لجين إسماعيل بدور معاوية بن أبي سفيان، سهير بن عمارة بدور هند بنت عتبة، وائل شرف بدور عمرو بن العاص، وأسماء جلال بدور زوجة معاوية.

واعتبر العمل من أبرز الإنتاجات الدرامية التاريخية خلال العام.