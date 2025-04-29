مالمو تحتفي بالسينما العربية.. انطلاق الدورة 15 بتكريم أحمد حلمي وعروض سينمائية مبهرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تتحول مدينة مالمو السويدية كل عام إلى قبلة لعشاق الفن السابع مع انطلاق مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي بات جزءًا لا يتجزأ من هوية المدينة الثقافية.

وفي أجواء احتفالية راقية، تنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشرة، حاملة معها مزيجًا من الإبداع والتكريم والاحتفاء بالسينما العربية، بمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

مراسم السجادة الحمراء وبداية الاحتفال

تبدأ أولى فقرات الافتتاح مساء الثلاثاء في تمام الخامسة بمراسم السجادة الحمراء في سينما "رويال"، إحدى أكبر قاعات العرض في السويد، مما يتيح فرصة مميزة للجمهور للقاء النجوم ومتابعة وقائع الاحتفال. ويشهد الافتتاح حضورًا لافتًا لضيوف المهرجان وصانعي السينما العربية، في لحظة تترسخ بها هوية مالمو الثقافية المرتبطة بهذا الحدث الفني الكبير.

كلمات الترحيب والإعلان الرسمي لانطلاق المهرجان

مع حلول السادسة مساءً، تُفتتح المراسم بكلمة ترحيبية يقدمها نائب عمدة مدينة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية بالمجلس البلدي، يان جرونهولم، الذي يعبر عن اعتزاز المدينة باحتضان هذا الحدث البارز.

تلي الكلمة إعلان رئيس المهرجان، المخرج محمد قبلاوي، افتتاح الدورة الخامسة عشرة رسميًا، مع ترحيب خاص بالضيوف وصناع السينما، ثم يتم تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية.

تكريم خاص للنجم الكوميدي أحمد حلمي

ومن أبرز لحظات الافتتاح، تخصيص فقرة لتكريم النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي، تقديرًا لإسهاماته المبدعة في عالم السينما. ويتم التكريم بحضور نائب العمدة ورئيس اللجنة الثقافية، إلى جانب المخرج محمد قبلاوي.

ومن المقرر أن يلتقي حلمي بجمهوره في اليوم الثاني من المهرجان عبر جلسة "ماستر كلاس" خاصة، يشارك خلالها خبراته وتجاربه السينمائية.

عرض فيلم الافتتاح "أحلام عابرة"

بعد التكريم، يقدم المهرجان مخرج فيلم الافتتاح "أحلام عابرة"، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

ويُعد هذا الفيلم ثمرة تعاون إنتاجي بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا، مما يجسد روح الشراكة الثقافية العابرة للحدود التي يتبناها المهرجان.

السهرة الرسمية واستقبال الضيوف

تتواصل الفعاليات الساعة الثامنة مساءً، حيث تنطلق مراسم السجادة الحمراء الثانية داخل قاعة مدينة مالمو الكبرى. ويُقام حفل العشاء الرسمي للضيوف والمدعوين، والذي تنظمه بلدية مالمو تحت رعاية العمدة كارينا نيلسون، التي تبدأ الحفل بكلمة ترحيبية دافئة.

ويُختتم الحفل بكلمة شكر من رئيس المهرجان محمد قبلاوي، يعبر فيها عن امتنانه لدعم البلدية والرعاية الكريمة لضيوف المهرجان.

برنامج حافل بالأفلام والفعاليات

تستمر أنشطة مهرجان مالمو للسينما العربية حتى الخامس من مايو 2025، حيث تتوزع العروض والفعاليات بين مدينة مالمو وعدة مدن سويدية أخرى.

ويتضمن البرنامج عرض 35 فيلمًا، منها 23 فيلمًا طويلًا و12 فيلمًا قصيرًا، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية مع 10 دول غربية.

تتنافس 12 فيلمًا ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، و11 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

كما يشمل البرنامج فقرات متنوعة مثل "ليالي عربية"، "عروض خاصة"، عروض مخصصة للمدارس، وعرض لفيلم عائلي.

ليالي عربية بنكهة سعودية

ضمن فعاليات "ليالي عربية" التي تقام بالشراكة مع هيئة الأفلام السعودية، يُعرض فيلم "ليل نهار" للمخرج عبد العزيز المزيني في مدينة أوميو بالتزامن مع افتتاح المهرجان.

كما انطلقت عروض "ليالي عربية سعودية" قبل بدء المهرجان الرسمي، حيث عُرض فيلم "نورة" للمخرج توفيق الزايدي في ستوكهولم، على أن تستمر العروض حتى الثامن من مايو في مدن عدة بالسويد والدنمارك وفنلندا.

تزامن مع أيام السينما العربية وأيام صناعة السينما

بالتوازي مع انطلاق المهرجان في مالمو، تنطلق أيضًا "أيام السينما العربية" في مدينتي لوند ولاندسكرونا، بتنظيم مهرجان مالمو للسينما العربية.

وفي صباح الأربعاء 30 أبريل، تبدأ فعاليات الدورة الحادية عشرة من "أيام مالمو لصناعة السينما"، والتي تستمر حتى الثالث من مايو.

وتشمل هذه الفعاليات سلسلة من النقاشات، دراسات الحالة، الجلسات التواصلية، بالإضافة إلى فرص تمويلية تهدف لتعزيز الابتكار والتعاون في صناعة السينما العربية.