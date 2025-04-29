مسلسل "لام شمسية" يحلق عالميًا: عرض خاص في مهرجان SeriesFest واحتفاء جماهيري بنجاحه الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل مسلسل "لام شمسية" رحلته المضيئة نحو العالمية، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان 2025، فبالتزامن مع هذا الإنجاز، يستعد المسلسل لخوض تجربة دولية جديدة من خلال عرضه المرتقب في مهرجان SeriesFest بولاية كولورادو الأمريكية، أحد أبرز المهرجانات العالمية المتخصصة في الأعمال التلفزيونية، مما يعكس حجم التقدير الذي حظي به العمل سواء محليًا أو عالميًا.

عرض عالمي للحلقة الأولى في كولورادو

يستضيف مهرجان SeriesFest عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لام شمسية" يوم 4 مايو المقبل، ضمن فعاليات دورته الجديدة.

ويعد المهرجان منصة دولية مرموقة تحتفي بأفضل الإنتاجات التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة "لام شمسية" شهادة جديدة على تميز الدراما العربية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

ندوة خاصة مع صناع العمل بعد العرض

يعقب عرض الحلقة الأولى ندوة حوارية مميزة بحضور مؤلفة العمل الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي.

سيتناول اللقاء مناقشة تفاصيل المسلسل، ورصد كواليس صناعته، إضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي طرحها العمل، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال عرضه في رمضان.

أبطال "لام شمسية" وخلف الكواليس

يجمع المسلسل كوكبة من نجوم الدراما العربية، في مقدمتهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، وياسمينا العبد.

ويشارك الطفل علي البيلي في دور محوري، إلى جانب حضور لافت لكل من فاتن سعيد ويارا جبران ومصطفى عسكر، بالإضافة إلى ظهور خاص لضيوف الشرف: علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.

ويُعد العمل ثمرة تعاون ناجح بين ورشة "سرد" للتأليف وشركة ميديا هب - سعدي وجوهر للإنتاج الفني.

تكريم رسمي لصناع العمل

في خطوة تعكس تأثير المسلسل على المستوى الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية خاصة لتكريم فريق "لام شمسية"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وعدد كبير من المسؤولين وصناع الدراما. وأشادت الوزارة بالدور الكبير الذي لعبه المسلسل في تسليط الضوء على قضايا إنسانية شائكة، مما ساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.

لوسي: "لام شمسية" ناقش قضية مهمة بشجاعة

في سياق متصل، أعربت الفنانة لوسي عن إعجابها الشديد بمسلسل "لام شمسية"، مشيدة برسالته العميقة. وخلال ندوة صحفية مع "صدى البلد"، أكدت لوسي أن الفن الحقيقي لا يكتمل دون مناقشة القضايا الاجتماعية المهمة، مشيرة إلى أن العمل تناول قضية التحرش بالأطفال بجرأة ووعي.

وأضافت لوسي: "مسلسل 'لام شمسية' نجح في تقديم رسالة تربوية هادفة للأسر المصرية، وشجع على ضرورة توعية الأطفال بالمخاطر التي قد تواجههم، وهو ما أعتبره من أدوار الفن النبيلة التي يجب أن تتكرر في أعمالنا الدرامية."

"لام شمسية": دراما تنبض بقضايا المجتمع

لم يكن "لام شمسية" مجرد عمل درامي اعتيادي، بل تحول إلى منصة لعرض قضايا اجتماعية مؤثرة، ليؤكد أن الدراما يمكن أن تكون أداة قوية للتغيير والتوعية.

ومع احتفائه عالميًا ومحليًا، يرسخ المسلسل مكانته كأحد أبرز إنتاجات دراما رمضان الأخيرة، ويرسم طريقًا جديدًا للدراما العربية نحو منصات التقدير الدولي.