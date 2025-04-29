محمد الصاوي عن أزمة محمد رمضان: "الموهبة حاضرة ولكن تصرفاته تحتاج لمراجعة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لقاء جمع بين الفن والتصريحات الجريئة، حلّ الفنان محمد الصاوي ضيفًا على برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، حيث تحدث بصراحة عن أزمة الفنان محمد رمضان الأخيرة، مقدمًا رؤية متوازنة تجمع بين الإشادة والنقد، ومستعيدًا في الوقت ذاته ذكريات مميزة مع الزعيم عادل إمام.

محمد رمضان بين الموهبة والحرية الشخصية

أعرب الصاوي عن احترامه الكامل لاختيارات محمد رمضان في أسلوبه وشخصيته، مؤكدًا أن لكل فنان حرية التعبير عن ذاته، سواء عبر الملابس أو طريقة الظهور أمام الجمهور.

وأشاد بموهبة رمضان قائلاً: "محمد رمضان ممثل موهوب جدًا، واستطاع أن ينتقل إلى مستوى آخر بدخوله عالم الغناء، وهو أمر لم يكن متوقعًا من فنان بدأ مسيرته التمثيلية فقط".

انتقاد لطريقة تعامل محمد رمضان مع جمهوره

رغم إشادته بموهبة رمضان، لم يتردد الصاوي في توجيه نقد واضح لتصرفات رمضان تجاه جمهوره، مشيرًا إلى أن استعراض الثروات والممتلكات الفاخرة يتسبب في استفزاز شريحة كبيرة من الناس، خاصةً من يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وأضاف الصاوي: "كان من الأفضل أن يضع رمضان مشاعر الناس في اعتباره، لأن الحياة ليست متساوية للجميع".

تحفظ على لقب "نمبر وان"

وفي سياق حديثه، أبدى الصاوي تحفظه على لقب "نمبر وان" الذي أطلقه محمد رمضان على نفسه، مشددًا على أن الألقاب الحقيقية تأتي من حب الجمهور وليس بادعاء الفنان.

واستشهد بتجربة الزعيم عادل إمام قائلاً: "الزعيم لم يطلق على نفسه هذا اللقب، بل ناله عن جدارة بعد مشوار طويل حافل بالنجاحات".

ذكريات خاصة مع عادل إمام

استرجع الصاوي ذكريات لقائه الأول بالزعيم خلال تصوير فيلم "اللعب مع الكبار"، حيث روى كيف أن رهبة الوقوف أمام قامة بحجم عادل إمام تحولت سريعًا إلى شعور بالود والألفة، بعد استقبال الزعيم الحافل له ودعوته للعب الطاولة سويًا.

وأضاف: "شعرت وكأني أعرفه منذ سنوات طويلة رغم أن اللقاء كان الأول بيننا".

موقف طريف مع خفة ظل الزعيم

كما شارك الصاوي الجمهور موقفًا طريفًا جمعه بعادل إمام، حينما ضبطه الأخير يدخن السجائر مع شقيقه عصام إمام، وقتها قال له الزعيم ممازحًا: "أنت اللي علمت أخويا يشرب سجاير"، مما أثار توتر الصاوي للحظات قبل أن يكتشف أن الأمر لا يتعدى مزحة بطابع الزعيم المعروف بخفة ظله وروحه المرحة.