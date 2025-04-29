وزير الثقافة يشهد توزيع جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة من "مسابقة آدم حنين لفن النحت 2025م"، التي تنظمها "مؤسسة آدم حنين الفنية"، وذلك بمركز الهناجر للفنون، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، والدكتور عصام درويش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتور طارق الكومي، نقيب الفنانين التشكيليين، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين والشخصيات العامة.

نبذة عن مؤسسة آدم حنين الفنية

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "تُعد -مسابقة آدم حنين لفن النحت- واحدة من أبرز المنصات الداعمة للمواهب الشابة في مجال النحت، وهي تمثل فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على تجارب فنية جديدة تثري الحركة التشكيلية المصرية، وإننا نحرص في وزارة الثقافة على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في اكتشاف طاقات إبداعية واعدة، وتدعم مسيرة التنمية الثقافية والفنية".

وثمن وزير الثقافة، الجهود التي تبذلها "مؤسسة آدم حنين" لترسيخ قيم الإبداع الفني، ولكل القائمين على تنظيم هذه الدورة الناجحة، متمنياً دوام التوفيق لجميع المشاركين.

وقال الدكتور عصام درويش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: "إن هذه الدورة شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 189 متسابقاً، حيث وصل التصفيات النهائية منهم 43 متسابقاً، وقدم الشكر للجنة التحكيم التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل اختيار الفنانين الفائزين، وكذلك الذين بلغوا التصفيات النهائية.

ويشهد هذا العام أيضاً العديد من الإنجازات التي حققتها "مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي"، سواء من خلال "مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي"، أو مسابقة "قريتي" التي تتزامن مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث شهدت المسابقتان إقبالاً كبيرًا من مختلف محافظات الجمهورية، وحظيت كل منها بمستوى فني مبشر لأبنائنا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما تقدم بالشكر، للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لدعمه حفل توزيع جوائز هذه الدورة، وكذلك المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، لاهتمامه الدائم بفعاليات "جائزة آدم حنين لفن النحت".

وتضمنت الفعاليات تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتم منح شهادات تقدير لـ٣٩ مشاركًا من الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة التي ضمت كلًا من: "المعماري أكرم المجدوب، قوميسير سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الفنان التشكيلي شريف عبد البديع، الفنان الدكتور محمد رضوان، رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة (سابقًا) -جامعة حلوان، الفنان التشكيلي، ناجي فريد، الفنانة التشكيلية، نازلي مدكور".



أبرز الجوائز



وجاءت جوائز المسابقة كالتالي:

فاز بالجائزة الأولى، الفنان عبد الرحمن فايد، وفاز بالجائزة الثانية، الفنان محمود سامي كشك، وفاز بالجائزة الثالثة، الفنان عصام عشماوي، وأوصت لجنة التحكيم بمنح جائزة تشجيعية للفنانة نورهان أيمن قنديل.

كما تضمنت فعاليات الحفل عزف مقطوعات كلاسيكية لـ "رامو" و"شوبان" و"كريستيان ساينيدنج"، قدمتها عازفة البيانو الدكتورة "ميريت حنا" من معهد كونسرفتوار القاهرة، وعرض فيلم وثائقي قصير سلّط الضوء على إنجازات "مؤسسة آدم حنين" خلال عام 2024م، قدمه جمال حسني، مدير إدارة المعارض بمكتبة الإسكندرية، إضافة إلى افتتاح المعرض الفني بقاعة آدم حنين، والذي يضم الأعمال الفائزة والمشاركة في التصفيات النهائية، ويستمر المعرض خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى 2 مايو المُقبل.