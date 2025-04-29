بالعروض التراثية.. قصور الثقافة تواصل احتفالات ذكرى تحرير سيناء في البحر الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم -

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، شهد فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المميزة، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وقدمها قصر ثقافة الغردقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، في نادي الرياضات البحرية، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

عروض فنية

وشملت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان رضا ياسين، التي قدمت فقرات استعراضية مستوحاة من التراث الشعبي، مثل "نوبي، صعيدي، فلاحي"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ذكرى تحرير سيناء

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "ذكرى تحرير سيناء"، قدمها الدكتور طه حسين الجوهري، الذي استعرض خلالها الأهمية التاريخية والجغرافية والاقتصادية لسيناء، مشيرا إلى جهود الدولة في تنميتها، وأشاد بدور القوات المسلحة المصرية في استعادة الأرض. تلا ذلك ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "مصر في عيون أبنائها"، بإشراف الفنانة ميرفت عبد الهادي، حيث عبر الأطفال عن فرحتهم بعودة الأرض المحتلة من خلال رسوماتهم.

سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الوطن

وفي إطار أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر، بإدارة محمد رجب عقدت محاضرة بعنوان "سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الوطن" في بيت ثقافة الحمراوين بمدرسة النصر الإبتدائية، قدمتها أحلام سعيد، معلمة بالتربية والتعليم. تناولت المحاضرة أهمية سيناء وأثرها التاريخي، مشيرة إلى كونها عيدا لاستعادة الأرض وتوجيهها نحو التنمية الشاملة.

ورشة حكي حول تحرير سيناء

وفي قصر ثقافة الشلاتين، نظمت مسابقة ثقافية حول "سيناء"، تلاها ورشة رسم حر، بينما نفذ بيت ثقافة رأس حدربة ورشة حكي بعنوان "تحرير سيناء"، قدمها أحمد إبراهيم، مسئول النشاط، الذي أكد خلالها على أهمية النصر في تحرير الأرض وتعزيز الوعي المجتمعي بتضحيات أبناء الوطن. تلاها ورشة رسم حر عن مظاهر الحياة في سيناء.

أرض العروبة

واختتمت الفعاليات بمحاضرة في بيت ثقافة القصير بعنوان "أرض العروبة"، بالتعاون مع جمعية التراث بالقصير، قدمتها الباحثة إكرام رمضان، التي تحدثت عن مفهوم العروبة وأهمية سيناء الاستراتيجية. كما عرضت فرقة حلايب للفنون التلقائية، بقيادة الفنان طاهر علي طاهر، عرضا فنيا ً بمشاركة مركز شباب حلايب، حيث قدمت رقصات واستعراضات من التراث الشعبي لمدينة حلايب.