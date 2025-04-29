نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان حاسس بالموت.. محمد الصاوي: علاء ولي الدين كان بيودع الدنيا وشعر بوفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد الفنان محمد الصاوي كواليس مكالمته الأخيرة للفنان الراحل علاء ولي الدين قبل رحيله بـ 30 دقيقه، قائلًا أنه قام بتوزيع الأضحية في العيد على الناس وسعيد بما فعله وكانت المكالمة عبارة عن وصلة مزاح بينهما.

وتابع الفنان محمد الصاوي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه خالد يبلغه بأن علاء ولي الدين رحل عن عالمنا، حيث دخلت عليه أسرته في غرفته ليجدوه سقط على الارض، مردفًا أن علاء ولي الدين كان يودعه خلال تلك المكالمه وكأنه يشعر بالموت وتحدث مع فنانين آخرون في هذا التوقيت.



وأشار محمد الصاوي إلى أن علاقته بدأت مع الفنان الراحل علاء ولي الدين خلال تخرجه من معهد الفنون المسرحية، وكان يحضر مسرحيته الخاصة بمشروع التخرج ثم ذهب إليه وأبلغه بأن المخرج نور الدمرداش معجب للغاية بأداؤه، ثم أخذ رقم هاتفه وظل يتصل به يوميًا لمدة عام.