نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ممكن رقمك".. تامر حسني يطرح برومو الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني منذ قليل عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من اغنيه ممكن رقمك، وذلك من ضمن اغاني فيلمه الجديد ري ستارت.

موعد عرض فيلم ريستارت

ومن المقرر عرض فيلم ريستارت في السينمات يوم 29 مايو المقبل، والفيلم يعد احدث اعمال تامر حسني.

قصة فيلم ريستارت

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول ظاهرة السوشيال ميديا وأثرها المتسارع على الأفراد والمجتمع، عبر قصة ثنائي شاب مقبل على الزواج، يحلمان بالشهرة والمال من خلال عالم الإنترنت.

ابطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.

برومو فيلم ريستارت

نشر تامر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، برومو فيلم ريستارت الذي أظهر لمحات من العمل المرتقب، معلقًا: "الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت.. في جميع سينمات مصر والعالم يوم 29-5 بإذن الله"، في إشارة إلى جاهزية الفيلم للعرض الجماهيري.

اخر اعمال تامر حسني

وكان اخر اعمال تامر حسني هو فيلم تاج، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية التي تعتمد على الفانتازيا، حيث قدم تامر حسني خلاله شخصية تاج وهو شاب يعمل مدرس ويكتشف فجأة امتلاكه قوة خارقة، فيما ظهرت دينا الشربيني بدور مُدرسة موسيقى في المدرسة التي يعمل بها تامر ويعيش قصة حب معها.