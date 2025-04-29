نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الصاوي يبكي على الهواء بعد استرجاعه وفاة ابنه في حادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفنان محمد الصاوي في حالة من البكاء بعد استرجاعه ذكرياته مع ابنه الراحل المهندس إبراهيم بعد وفاته خلال حادث سيارة على الطريق أثناء ذهابه للعمل، موضحًا أنه لم تتساقط دموعه خلال معرفته للخبر سوى بعد أدائه العمرة.

وتابع الفنان محمد صاوي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2 قائلًا "الدمعه ما كانتش بتنزل من عيني حتى مش قادر أعيط عليه خالص"، وأنه تلقى الخبر من خلال شخص كان على الطريق، وابنه كان نائما خلال قيادته للسيارة وعند وفاته لم تنزل من ابنه أي قطرة من الدماء.

وأشار محمد الصاوي، إلى أن هناك فنانين من الشباب حققوا نجاحات كبيرة مثل طه دسوقي وأحمد مالك وأحمد غزي، مردفًا أنه شخص بارد ونادرًا ما يتعصب ويحزن عندما يعلم بأن الشخص أخطأ ولا يعترف بخطأه.