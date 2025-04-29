نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الصاوي يتحدث عن تأديته العمرة على نفقة أحمد بدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد الصاوي عن قيامه بأداء العمرة على نفقة الفنان أحمد بدير حيث طلبه منه مساعده الخاص جواز السفر دون معرفته السبب وراء ذلك، ثم أعطاه له وبعد ثلاثه أيام وجد مكالمة هاتفية من الفنان أحمد بدير يبلغه بأنه في المطار وذلك دون أن يعرف بإنه سيذهب إلى العمرة معتقدًا أنه سيقوم بتصوير عمل فني هناك.



وتابع الفنان محمد الصاوي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلًا أنه لم يعلم بأنه سيذهب لأداء العمرة، دون أن يكون معه تذكرة طيران أو جواز السفر ثم ذهب إلى أحمد بدير في المطار وأعطاه حقيبه سفر موجود بداخلها ملابس الإحرام، وفعل ذلك الأمر مع عدد كبير من الفنانين، وهو من الشخصيات الخيره الذي يفعل الخير كثيرًا وذلك على حسب وصفه.



كما تحدث الفنان محمد الصاوي عن الراحل سليمان عيد حيث هناك علاقة صداقة وطيدة بينهما وعشرة امتدت لسنوات طويلة هو شخص طيب للغاية وكانا يدرسان سويا في الجامعه ثم تخرجا من معهد الفنون المسرحية وهو شخص يدخل القلب سريعًا دون استئذان.