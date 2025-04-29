تذاكر حفل أنغام بـ6 فئات ضمن فعاليات “ليالي مصر” في دار الأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - أنغام تتألق في حفل جديد بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية 16 مايو



طرحت منصة “تذكرتي” الإلكترونية تذاكر حفل النجمة أنغام، المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 16 مايو المقبل، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، مع إتاحة التذاكر عبر 6 فئات متنوعة لتناسب جميع الجماهير.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مشروع “ليالي مصر” الثقافي، الذي تسعى من خلاله “تذكرتي” إلى تنشيط الحركة الفنية وتقديم عروض ترفيهية راقية بمستوى عالمي بمختلف المحافظات المصرية.

على جانب آخر، لا تزال أصداء آخر ألبومات أنغام “تيجي نسيب” تتردد بين جمهورها، والذي ضم 12 أغنية متنوعة في الكلمات والألحان.

افتتح الألبوم بأغنية “وبقالك قلب” من كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور. تلاها “هو أنت مين” من كلمات هالة الزيات وألحان محمود خيامي.

كما قدمت أنغام أغنيات مثل “موافقة” من كلمات حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد، و”إيه الأخبار” من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد الناصر، ومن أبرز أغاني الألبوم أيضًا “خليك معاها” و”اسكت” و”هقولك إيه”، التي تعاونت فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، منهم أمير طعيمة، إيهاب عبد الواحد، ونادر حمدي.

واختتمت أنغام الألبوم بالأغنية الرئيسية “تيجي نسيب”، التي حملت كلمات أكرم حسني وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، مؤكدة من خلالها مكانتها الفنية وقدرتها على التنويع الموسيقي