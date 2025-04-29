نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أسعار حفله بدبي.. وائل كفوري يثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان وائل كفوري حاله من الجدل، بعدما طرحت الشركة المنظمة لحفله المرتقب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور.

أسعار تذاكر حفل وائل كفوري في دبي

وجاءت أسعار تذاكر حفل وائل كفوري، في دبي بين الفئات السعرية التالية: 13675.86 جنيه مصري، 22313.24 جنيه مصري، 36708.88 جنيه مصري.

احدث أعمال وائل كفوري

ومن ناحية اخري، طرح وائل كفوري خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة” وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تفاصيل اغنية لآخر دقة

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضًا بعيدًا عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

اخر أغاني وائل كفوري

وكان اخر اغاني الفنان اللبناني وائل كفوري هي أغنية "حالف عالحب" الذي تعاون فيها مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وايضا تمكنت اغنية البنت القوية للفنان اللبناني وائل كافورى من تحقيق رقم قياسي حيث تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في غضون 5 أشهر، والاغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ.