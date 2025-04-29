نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الصاوي: عمري ما فكرت أعتزل الفن لأي سبب مهما حصل وتخرجت من كلية التجارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد الصاوي أنه يعمل في الفن منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أنه لن يترك الفن أو يعتزل لأي سبب من الأسباب مهما حدث ودخل مجال التمثيل بالصدفه وذلك جاء عن طريق مسرح كلية التجارة.



وتابع الفنان محمد صاوي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلًا أنه كان يشاهد بالصدفه بروفات مسرحية في مسرح كليه التجارة، ووقتها كان المخرج الراحل شاكر خضير هو مخرج تلك المسرحية ثم طلب منه الصعود على المسرح لكي يجلس معهم ولكنه كان لا يجيد فن التمثيل، ثم اختفى لمده أسبوع وظل بعدها يبحث عنه المخرج شاكر خضير ثم وجده بالصدفة في الكافتيريا الخاصة بالكلية.

وأشار محمد الصاوي إلى أن المخرج شاكر خضير طلب منه أن يقوم ببروفات المسرحية ثم عُرضت ووقتها نال على إشادات واسعه من قبل الجمهور وصناع المسرحية، ثم قدم أوراقه في معهد فنون المسرحية ونجح في الإختبارات.

وأوضح الفنان محمد الصاوي أن والده كان رافضًا فكرة دخوله لمعهد الفنون المسرحية وأن يصبح ممثلًا في يوم من الأيام، ووقتها شاهده والده في إحدى المسرحيات ثم طلب منه أن يكمل مشواره في الفن.