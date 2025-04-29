نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1 مايو.. عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة بموسم جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحساب الرسمي لموسم جدة على منصة إكس عن عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة، والذي تدور احداثها في إطار اجتماعي كوميدي.

موعد عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة بموسم جدة

وكتب الحساب الرسمي لموسم جدة: استعدوا لأحلى ليلة مع مسرحية ألف تيتة وتيتة من 1 إلى 3 مايو.. احجز تذكرتك الآن.

تفاصيل مسرحية ألف تيتة وتيتة

مسرحية ألف تيتة وتيتة تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في المسرحية أكرم حسني، وميرنا جميل، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، ومصطفى غريب.

أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية اخري، استأنف أكرم حسني الفترة الماضية تصوير فيلم زوجة رجل مش مهم، حيث كان قد أعلن أكرم في وقت سابق عن بدء تصوير العمل، الذي تشاركه بطولته ياسمين عبدالعزيز، والفيلم من بطولة ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني، محمد رضوان، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وسيتم الكشف كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال أكرم حسني

وكان اخر اعمال أكرم حسني هو مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان الماضي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، عمر شرقي، مؤمن نور، ميمي جمال، ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ويُمثل التعاون الثالث بين أكرم والمنتج كريم أبو ذكري، بعد نجاحهما سويًا من قبل في مسلسلي مكتوب عليا في 2022 والوصية في 2018 والذي شارك أحمد أمين في بطولته بجانب أكرم.

وايضا شارك أكرم حسني في موسم الرياض الماضي 2023 - 2024 بمسرحية تطبق الشروط والأحكام، والتي أعاد عرضها مجددًا في السعودية في أغسطس الماضي بعد نجاحها الملحوظ، وشاركه في بطولتها بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، أسيل عمران، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف إبراهيم صابر وإخراج محمد أوتاكا.