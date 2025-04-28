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دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها

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  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 1/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 2/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 3/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 4/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 5/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 6/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 7/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 8/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 9/10
  • دراجة نارية وإطلالة شبابية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 10/10

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز قلوب والانظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، وذلك بعدما شاركت مجموعه من الصور. 

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ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها 

وشاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها صورا من كواليس أحدث إعلاناتها الدعائية، وظهرت بإطلالات مختلفة، كما ظهر معها في الصور المخرج هادي الباجوري.

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إطلالات ياسمين عبد العزيز 

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور وهي تمارس رسم الجرافيتي، وركوب الدراجات النارية، وألعاب الفيديو وكرة السلة. 

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احدث اعمال ياسمين عبد العزيز 

ومن ناحية اخري، تجسد ياسمين شخصية زوجة الفنان أكرم حسني خلال أحداث فيلم «زوجة رجل مش مهم»، من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني في تجربة درامية جديدة من نوعها.

اخر اعمال ياسمين عبد العزيز 

وكان اخر اعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض لها في رمضان الماضي ودارات احداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج بأخرى سرا وتدخل في صراعات مع عائلتها، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

وايضا شاركت في فيلم الأبلة طم طم، والذي عُرض في 2018، وحصد وقتها إيرادات تخطت 10 ملايين جنيه، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنعام سالوسة، هشام إسماعيل، مصطفى أبو سريع، وتميم عبده، تأليف أيمن وتار، إخراج علي إدريس، وإنتاج وائل عبدالله.

مريم الجابري

مريم الجابري

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