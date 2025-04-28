نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج رامي إمام ينعى أمح الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج رامي إمام على نعي مشجع نادي الأهلي أمح، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “امام” على الصورة قائلا: "البقاء لله ربنا يرحمك يا أمح ويغفرلك ويدخلك فسيح جناته ويصبر أهلك أكيد انت في مكان أحسن".

رامي إمام يتحدث عن جائزة القلم الذهبي

قال المخرج رامي إمام إن جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، جاءت في وقتها لتحفيز أهل الإبداع.

وأضاف "رامي"، في تصريحاته من حفل جائزة القلم الذهبي، بمدينة الرياض، مع الإعلامي عمرو أديب، أن تشجيع المواهب على تقديم أعمال أدبية أو رواية تحول إلى فيلم شيء محفز جدا ومشجع جدا بالنسبة للكاتب، متابعًا: "هذا التشجيع هيخلي الكاتب أو أي شخص عنده موهبة الكتابة أنه يرجع يبدأ يكتب مرة واتنين وتلاتة".

وأكمل: "احنا على طول محتاجين للكتابة، والغرب عندهم قدرة تحويل الرواية إلى فيلم بشكل ضخم وكبير، لأنها بقت ثقافة وصناعة موجودة، وعندنا بنتراجع شوية لأنه كل شوية بنحس اننا مش عايزين نغير ما حول الرواية نفسها".

وتابع: "في الفترة الحالية أنا شايف إن فكرة الرواية بدأت تكتر وناس كتير بتتشجع تكتبت، ومنتجين كمان بيشتروا حقوق الروايات عشان يحولوها لأعمال فنية، دلوقتي فرصة إمكانية تحويل الروايات إلى أعمال سينمائية أصبح ممكنًا".

جدير بالذكر بأن تكرّم جائزة "القلم الذهبي" الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.