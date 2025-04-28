نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصيات فى فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد امام التحضير لأحدث أعماله الفنية الذي يحمل اسم فيلم صقر وكناريا، ويشاركه البطولة الفنان شيكو.

شخصيات فيلم صقر وكناريا

ويظهر شيكو خلال أحداث العمل شخصية "كاتب روائى" وهى أحد أبرز الشخصيات المحوريه فى الفيلم، ومتزوج من يسرا اللوزي ضمن أحداث الفيلم، بينما تجسد يارا السكري دور حبيبة محمد إمام.

ابطال فيلم صقر وكناريا

وبدا صناع الفيلم تصوير المشاهد، والعمل من بطولة محمد إمام وشيكو ويسرا اللوزي ويارا السكري، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.

أخر أعمال شيكو

وكان اخر اعمال شيكو هو مشاركته في سباق رمضان الماضي، بمسلسل خالد نور وولده نور خالد الذي قدمه مع مع كريم محمود عبدالعزيز، وعرض في رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، مكون من 15 حلقة فقط.

آخر أعمال محمد إمام

وكان اخر اعمال محمد إمام هو فيلم اللعب مع العيال، ودارات احداثه في إطار أكشن كوميدي، وشارك بجانب إمام في بطولته، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، وسليمان عيد، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.