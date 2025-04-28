نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الصاوي عن هجوم البعض على "إش إش": الراقصة موجودة من أيام الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان محمد الصاوي على هجوم البعض بمسلسل إش إش الذي عرض في رمضان الماضي خلال البرومو الخاص بالعمل قبل طرحه، موضحًا أن السوشيال ميديا ممكن أن تفسد العمل أو تنجحه وهناك بعض الآراء التي تُكتب ليس لها علاقة بالنقد أو دراسة العمل وهناك آراء مع العمل.

وتابع الفنان محمد الصاوي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا أن الراقصة موجودة منذ أيام الفراعنة والرقص كان موجود قديمًا لكن التناول في مسلسل إش إش كان بشكل مختلف ويقدم دراما موضوعيه لها هدف، وإذا كانت هناك بعض الألفاظ الخارجه فأنا أرفضها شكلًا وموضوعًا وفي المسلسل لم يكن هناك أي لفظ خارج.



وأشار محمد الصاوي إلى أن المخرج محمد سامي يغضب أحيانا من الممثل أو الممثلة الذي ينسى تفاصيل دوره أو ياتي إلى اللوكيشن دون أن يذاكر تفاصيل الشخصية وأبعادها لكن في النهايه هو يحب عمله.