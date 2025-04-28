نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الصاوي يكشف عن حقيقة خلافه مع الزعيم عادل إمام خلال تصوير فيلم اللعب مع الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان محمد الصاوي أن الزعيم عادل إمام من الشخصيات القريبة إلى قلبه وتعاون معه لأول مرة في فيلم اللعب مع الكبار، موضحًا أنه تحدث مع المخرج شريف عرفه معربًا عن قلقه الشديد من التعامل مع الزعيم عادل إمام خاصه أن هذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها وجهًا لوجه.

وتابع الفنان محمد الصاوي خلال مقابله تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا أنه عندما ذهب إلى لوكيشن التصوير ألقى الزعيم عادل إمام التحيه له قائلًا "تعالى يا صاوي نلعب طوله مع بعض"، وكأنه يعرفه عن قرب ودار حوار بينهما عن الفن ثم بعدها بدأ للتصوير وشعره كأنه يعرفه منذ سنوات طويله.

وأردف الفنان محمد الصاوي أنه تحدث مع الزعيم عادل إمام بعدها ليسأله لماذا فعل معه ذلك ورحب به قبل بداية التصوير ليرد عليه الزعيم عادل إمام بقول "لو أنت وحش أنا هبقى وحش، أنت حلو أنا هبقى حلو".

ورد محمد الصاوي على الشائعات التي انتشرت سابقا حول وجود خلافات كبيره بينه وبين الزعيم عادل إمام خلال تصوير فيلم اللعب مع الكبار نافيا ما قيل عنه وأن هناك علاقه صداقة وطيده بينهما أيام التصوير ووقتها استطاع الزعيم يمتص القلق الذي كان بداخله.

واختتم الفنان محمد الصاوي حديثه حول موقف دار بينه وبين عصام إمام شقيق الزعيم، حيث كان وقتها يدخنان السجائر ودخل عليهما الزعيم عادل إمام وقال لـ محمد الصاوي "أنت اللي علمت أخويا شرب السجاير"، ووقتها بدأ الصاوي جسده يرتعش ولكن الزعيم كان يمزح معهما.