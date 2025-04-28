أنتِ كومبارس.. والد كارولين عزمي يعنفها بسبب حبها للتمثيل

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة كارولين عزمي، إن والدها كان رافضا دخولها لمجال التمثيل قبل إلتحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لدرجة إنه تعدى عليها بالضرب حينما أبلغته بتقديمها لأوراقها في المعهد.



وأضافت كارولين أثناء استضافتها في برنامج mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج أنها دعت والدها لمشاهدتها في أول عرض مسرحي لها، ولكنه قام بتعنيفها قائلا "إنتي فاكرة نفسك ممثلة موهوبة؟ إنتي كومبارس"، وذلك قبل أن يرضخ لطلبها، حسب قولها.

وأشارت كارولين إلى أنها كانت متوترة للغاية أثناء مشاركتها في المسرحية بعد حضور والدها، ولكنها فوجئت باعتذاره عن توبيخه لها قائلا: "أنا كنت فاكرك موهومة بس طلعتي موهوبة، عاوزك تحافظي على نفسك واوعي تتنازلي عن أي حاجة علشان توصلي لهدف في دماغك".

واستعادت كارولين عزمي ذكرياتها أيام المدرسة، حيث كشفت أنها كانت تتعدى بالضرب على الطلاب الذي كان يعتدوا على شقيقها الأكبر نها كانت تضرب الطلاب في المدرسة الذين يضربون شقيقتها، إذ فوجئت ذات مرة باعتداء الطلاب على أخيها فلقنتهم درسا قاسيا، وبعدها ضربت شقيقها داخل منزلهما كونه لم يدافع عن نفسه.



وأشارت كارولين عزمي إلى أنها تلقت استدعاء ولي أمر بعد تعديها على زميلتها، حيث حضرت والدتها إلى المدرسة وصفعتها أمام الجميع في مشهد لم يسقط من ذاكرتها إلى الآن.