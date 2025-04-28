فيلم “الصفا ثانوية بنات” يواصل نجاحه.. 90 ألف جنيه إيرادات جديدة

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أحمد جودة - القاهرة -



حقق فيلم “الصفا ثانوية بنات” بطولة الفنان علي ربيع، أمس الأحد، إيرادات بلغت 90 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ بداية عرضه في السينمات إلى 19 مليونًا و500 ألف جنيه.



قصة فيلم الصفا الثانوية بنات

تدور أحداث الفيلم داخل مدرسة الصفا ثانوية للبنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، لكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في ظل تشابك علاقاته مع شخصيات مختلفة من داخل وخارج المدرسة. ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري، خاصة من محبي الأفلام الكوميدية الخفيفة.

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات



"الصفا ثانوية بنات" من بطوله علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهاله فاخر وئام مجدي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري وغيرهم العديد ومن انتاج احمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.