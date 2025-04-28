نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يخضع لعملية دقيقة في الأحبال الصوتية وحميد الشاعري يطمئن الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان حميد الشاعري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، خضوع صديقه الفنان مصطفى قمر لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية، ومؤكدًا أن قمر يتعافى بسرعة بفضل الله.

وكتب الشاعري: “خضع صديقي وأخويا الفنان القمر مصطفى قمر لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، والحمد لله بيتعافى بسرعة. أوبا بقا الصيف داخل يا جدع، حبيبي يادرش.”

مصطفى قمر يخضع لعملية دقيقة في الأحبال الصوتية وحميد الشاعري يطمئن الجمهور

وقد تفاعل عدد كبير من محبي مصطفى قمر مع الخبر، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.

كما يُذكر أن مصطفى قمر يعد من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وله مسيرة حافلة بالألبومات الناجحة والأفلام السينمائية الجماهيرية.

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، أغنية "صناعة مصرية"، والأغنية من كلمات وألحان محد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.



حيث تم تصوير أغنية "صناعة مصرية" في الأسكندرية مسقط رأس مصطفى قمر، بالتحديد في منطقة المكس.



كلمات أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية