نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي: نعمل على وضع قواعد لتصوير جنازات الفنانين.. ولا بد من وضع حدود لانتهاك حرمة الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أنه من المقرر عقد اجتماع غدا لبحث وضع قواعد لتصوير جنازات الفنانين، وذلك بعد وقوع تجاوزات كان آخرها خلال جنازة الفنان الراحل سليمان عيد.



وقال أشرف زكي، في مداخلة مع الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الاثنين، أن:"لعل كل الناس متفقة إن بقى في انتهاك وعدم احترام لحرمة الموت، وشوفنا في المشهد الأخير شاب عايز يصور الجثمان، وإحنا قضيتنا مش مع الصحفيين، قضيتنا مع المندسين".



وأضاف أشرف زكي: "في ولاد بتوع ديليفري بيروحوا يصوروا الجنازات، ونقابة الصحفيين مشكورة قالوا نقدر نسيطر على العزاء لأنه في مكان، إنما لما تكون الجنازة في مسجد في الشارع وناس رايحة المقابر مش متحكمين في الشارع، ولا بد من وضع حدود".

وتابع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن: "بكرا هنتفق مع الشركة المنظمة والنقابة وأكيد هنلاقي حلول، وشعبة المصورين ونقابة الصحفيين متضامنة معانا".