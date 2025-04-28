نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب معجب من ذوي الهمم.. إليسا تتربع على عرش التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إليسا التريند ومحركات البحث جوجل بعد تداول مقطع فيديو تقوم به بموقف إنساني مع إحدي معجبيها من ذوي الهمم في حفلها الأخير.

سبب تصدر إليسا التريند

وظهرت إليسا، في مقطع فيديو تداوله جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفلها الأخير، حيث تفاجأت بمعجب من ذوي الهمم يصعد المسرح لها لمحاولة التقاط صورة معها.

إليسا تقوم بموقف إنساني

وأحيت إليسا أول أمس السبت 26 أبريل حفلا في ألمانيا، تفاجأت بمعجب من ذوي الهمم يصعد المسرح لها لمحاولة التقاط صورة معها، أمرت إليسا الحرس الخاص للحفل بالابتعاد عن المعجب وقامت بمساعدته للنهوض، وقامت باحتضانه وتقبيله والتقطت معه الصور التذكارية.

آخر أغاني إليسا

وكان آخر أغاني إليسا هو ألبوم "أنا سكتين" الذي طرحته عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

وأيضا أغنية “كلو وهم”، التي طرحتها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، واغنية "من أول السطر" كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب توزيع جلال حمداوي.

كما طرحت "نظرات" كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، واغنية "حلالي" كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم، واغنية "حظي ضحكلي" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، واغنية "خوليو وفيروز" كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم