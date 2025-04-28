نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يخضع لعملية جراحية.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره بصوره له من داخل المستشفى يخضع لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “قمر” على الصورة قائلا:"انا بانزل البوست ده علشان العرايس مايزعلوش اني ماجيتش افراحهم والحفلات اللي اعتذرت عنها الاسبوع ده علشان يكونوا واثقين اني تعبان بجد ".

وتابع قائلا: "والله ماكنت عايز انزل حاجة بس الأول انا الحمد لله عملية صغيرة في الاحبال الصوتية وحترتاحوا مني ٦ ايام من غير كلام حتي شفاكم الله وعافاكم جميعا".

مصطفى قمر يحيى حفلا غنائي ليلة رأس السنة

وكان مصطفى قمر قد أحيا مؤخرًا حفلًا على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية بمناسبة عيد الفطر، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا تفاعل مع أغانيه، مثل "السود عيونه"، و"منايا"، و"قلبي في الليالي"، و"لو سألوني"، وغيرها من أغانيه المميزة.

أغنية "صناعة مصرية"

كما طرح مصطفى قمر مؤخرًا أغنية بعنوان "صناعة مصرية" والتي تُعد أول أعماله الفنية في عام 2024، الأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتحمل طابعًا إيقاعيًا مميزًا، حيث قدم من خلالها جرعة رومانسية جديدة بأسلوب غزلي مختلف، وصف فيه محبوبته بأنها "صناعة مصرية"، في دلالة على جمال الفتاة المصرية.

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في منطقة "المكس" بمدينة الإسكندرية، بقيادة المخرجة بتول عرفة، لتكون هذه المرة الأولى التي يصور فيها مصطفى قمر عملًا غنائيًا في مسقط رأسه.